Ita Messenger est conçu pour répondre à tous les besoins des utilisateurs iraniens dans un seul programme de messagerie. Dans Ita, vous pouvez facilement discuter avec vos amis, partager vos fichiers, créer des groupes et des chaînes et utiliser les fonctionnalités avancées d'Ita pour gérer et personnaliser votre logiciel.

Site Web : eitaa.com

