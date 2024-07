La plateforme Eden AI offre un accès facile à une variété de technologies d’analyse vocale et audio provenant de fournisseurs de premier ordre. Il comprend des fonctionnalités de synthèse vocale et de synthèse vocale, qui pourraient être utilisées respectivement pour la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. La fonction parole-texte est utilisée pour reconnaître les mots prononcés et les convertir en texte pour une analyse plus approfondie. Cette fonctionnalité fournit des API asynchrones, qui permettent de rappeler aux demandeurs lorsque la ressource demandée est prête. Les requêtes asynchrones sont utiles pour maintenir les fonctionnalités d'une application en optimisant les ressources de l'application utilisées pendant qu'une requête est en attente. D'autre part, la fonctionnalité de synthèse vocale vous permet de générer de l'audio à partir d'un texte donné tout en choisissant la voix associée. L'outil Speech d'Eden AI convient aux développeurs, aux no-codeurs, aux chefs de produit et aux experts en IA. La plateforme ne précise pas le nombre de prestataires avec lesquels ils travaillent mais met l'accent sur la qualité des technologies qu'ils proposent. Un témoignage client indique que l'outil Speech a été utilisé pour automatiser la gestion des messages vocaux en convertissant les fichiers MP3 en texte et en les transmettant au personnel sous forme de messages texte. Dans l'ensemble, les fonctionnalités de l'outil Speech pourraient être utilisées dans diverses applications, notamment la transcription vocale, la commande vocale, les chatbots vocaux, etc.

Site Web : edenai.co

