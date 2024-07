EconomyNext est un service d'information économique, financière et politique axé principalement sur le Sri Lanka. Il fournit des informations indépendantes, des analyses et des commentaires sur les affaires, l'économie et la politique au Sri Lanka et dans le monde. Il est publié par Echelon Media (Pvt) Ltd, l'éditeur du magazine Echelon à Colombo. Nos reportages sont tournés vers l’avenir et fondés sur une base libérale classique solide qui embrasse les valeurs de justice, d’État de droit, de liberté individuelle, de libre-échange, de libre entreprise, de droits de propriété et de monnaie saine.

Site Web : economynext.com

