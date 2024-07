eBook Chessvision

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Chessvision.ai eBook Reader est un outil innovant qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les fonctionnalités des livres électroniques d'échecs. Ce lecteur de livre électronique interactif permet aux utilisateurs de faire passer leur étude des échecs au niveau supérieur en rendant leurs livres d'échecs interactifs. Il prend en charge les formats populaires tels que PDF, EPUB et DJVU. L'utilisation de cet outil est simple mais puissante. Les utilisateurs peuvent ouvrir n'importe quel livre d'échecs PDF, EPUB ou DJVU et laisser le lecteur le traiter. Une fois le traitement terminé, les utilisateurs peuvent double-cliquer sur n'importe quel diagramme d'échecs pour l'ouvrir pour analyse. Le livre électronique n'est traité qu'une seule fois, ce qui signifie que les ouvertures ultérieures sont prêtes à être utilisées sans aucun traitement supplémentaire requis. Contrairement à d'autres plateformes, Chessvision.ai n'améliore pas manuellement les livres électroniques d'échecs et ne les vend pas à des prix élevés. Au lieu de cela, il utilise la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle pour rendre interactif n’importe quel livre d’échecs existant. Cette approche permet aux utilisateurs d'accéder à toute la puissance de leurs livres électroniques sur les échecs sans avoir à acheter de nouvelles versions. Les utilisateurs ont loué le lecteur de livres électroniques Chessvision.ai pour son efficacité dans l'étude des livres d'échecs. Avec des fonctionnalités telles que l'analyse des positions, l'ajout de commentaires, la recherche de positions dans des bases de données en ligne et l'analyse avec le moteur, cet outil s'adresse aux joueurs de tous niveaux qui souhaitent étudier et améliorer leurs compétences aux échecs. Le lecteur a été décrit comme un révolutionnaire dans le monde des outils d’échecs. Cette application primée, qui a remporté le prix de la meilleure startup d'échecs 2020 lors de la conférence Chesstech2020, propose à la fois une option d'essai gratuite ainsi que des plans d'adhésion. Le lecteur a été développé par Pawel Kacprzak, le fondateur de chessvision.ai, qui a fait ses preuves dans la création d'outils innovants pour la communauté des échecs.

Site Web : chessvision.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à eBook Chessvision. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.