Ebby.co est un logiciel de transcription basé sur l'IA conçu pour convertir l'audio et la vidéo en texte. Avec plus de 100 langues et dialectes reconnus, l'outil est capable de générer automatiquement des sous-titres pour les vidéos. Ebby.co garantit la confidentialité et la sécurité de ses opérations, permettant des transcriptions confidentielles. Équipée d'un éditeur en ligne convivial, la plateforme permet aux utilisateurs de réviser, modifier et personnaliser leurs transcriptions selon leurs besoins. Les transcriptions peuvent être exportées dans différents formats, notamment Word, PDF, CSV, VTT et SRT. L'outil offre également des fonctionnalités collaboratives, permettant le partage des transcriptions en lecture seule ou avec des autorisations de modification pour la collaboration en équipe. De plus, Ebby.co fournit un étiquetage automatique des haut-parleurs et prend en charge une large gamme de formats de fichiers audio et vidéo (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv, etc.), en les convertissant en texte. . La plateforme a reçu des critiques positives pour son traitement rapide, ses transcriptions de haute qualité et sa tarification transparente. Il est particulièrement adapté à la retranscription d’interviews, de podcasts, de réunions et d’appels téléphoniques.

