E-junkie fournit des boutons de panier d'achat et d'achat maintenant pour vous permettre de vendre des téléchargements et des biens tangibles sur votre site Web, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList et d'autres sites Web utilisant PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank. et 2CheckOut. Pour les commerçants vendant des téléchargements, nous automatisons et sécurisons la livraison numérique des fichiers et des codes. Si vous vendez des biens tangibles, nous automatisons le calcul des expéditions et la gestion des stocks. Notre panier dispose d'un calculateur intégré de taxe de vente, de TVA, d'emballage et de frais d'expédition. Vous pouvez vendre des ebooks, vendre des morceaux et des albums mp3, vendre des logiciels, des icônes, des polices, des illustrations, des cartes téléphoniques, des billets d'événements, des CD, des affiches, des livres, des t-shirts et presque tout ce que vous souhaitez vendre. E-junkie n'a aucune limite de transaction, aucune limite de bande passante, aucun frais d'installation et aucun frais de transaction.

Site Web : e-junkie.com

