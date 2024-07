Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

DreamPic.AI est une plate-forme basée sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des images personnalisées d'eux-mêmes dans une variété de styles. La plate-forme demande à un utilisateur de télécharger 10 à 30 photos d'eux-mêmes, de sélectionner les styles souhaités dans lesquels ils souhaitent générer des images et de laisser le modèle d'IA faire le reste. Après avoir entraîné le modèle, l'utilisateur se voit présenter un lien pour afficher les résultats et télécharger toutes les images générées. DreamPic.AI permet également aux utilisateurs de réutiliser ou de télécharger le modèle formé afin de pouvoir générer plus d'images dans différents styles. La plateforme est livrée avec une large gamme de styles prédéfinis qui couvrent une gamme de genres tels que célébrité, art, animaux, fantastique, science-fiction, portraits professionnels, dessin animé, vintage, anime, surréaliste, gothique, steampunk, hipster, rétro. , fantastique, cyberpunk, hip-hop, élégant, bohème, grunge, preppy, sportif, glamour, pop art, minimaliste, éclectique, urbain, traditionnel, western, nautique, militaire, folk, tropical, art déco, médiéval, grec, safari , plage, cirque, clochard de plage, observateur d'étoiles, espace profond, glaçons, désert, vaporwave, princesse moderne, mode, princesse, pilote de rêve, portrait coloré, avocat, costume noir, employé, art numérique death note, portrait androïde, joueur de football comique , dessins au trait épurés, portrait psychédélique, guerrier ottoman fantastique, portrait tribal africain, chaman africain, chanteur fantastique, guerrier fantôme, feuilles colorées, et plus encore.

Site Web : dreampic.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DreamPic.AI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.