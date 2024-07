Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le générateur d'IA à diffusion stable texte-image gratuit de Dezgo est un outil qui permet aux utilisateurs de générer des images de haute qualité à partir de n'importe quelle invite de texte. Il utilise une combinaison de technologie d’IA et d’une méthode d’échantillonnage appelée DPMSeed pour créer les images. La technologie d'IA est Stable Diffusion 1.5, qui peut être ajustée pour s'adapter plus strictement à l'invite du texte ou pour offrir plus de liberté dans son interprétation. L'utilisateur peut également spécifier le rapport hauteur/largeur de l'image, tel que portrait, carré ou paysage. Pour affiner davantage l'image, l'utilisateur peut fournir une invite négative, qui décrit ce qui ne doit pas être inclus dans l'image. La sortie de l'IA est fournie selon les termes de la licence CreativeML Open RAIL-M. De plus, l'utilisateur a la possibilité de gérer ses préférences en matière de confidentialité, comme autoriser ou refuser certains types de traitement de données, ou sélectionner certains types d'annonces et de contenus personnalisés. L'utilisateur peut également choisir d'autoriser ou non l'identification de son appareil en analysant ses caractéristiques uniques.

Site Web : dezgo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dezgo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.