DesignMunk est une collection organisée des meilleurs exemples de conception de pages de destination et de pages d'accueil pour inspirer les concepteurs Web et les spécialistes du marketing. Le site Web propose une grande variété de conceptions de pages de destination dans différents secteurs et cas d'utilisation, tels que la technologie, les entreprises, les agences, le commerce électronique, la finance, le marketing, etc. Pour chaque page de destination présentée, DesignMunk fournit une capture d'écran, le nom de l'entreprise/du produit, la date de lancement et quelques balises de catégorie pertinentes. Les exemples de pages de destination présentent des conceptions créatives axées sur la conversion avec des éléments tels que des sections de héros, des appels à l'action, des fonctionnalités de produit, des témoignages de clients, etc. Le site Web est organisé par @tajim, qui sélectionne et présente régulièrement les principales inspirations de pages de destination. En plus des pages de destination présentées, le site comporte également des sections pour les outils de conception d'IA, les livres de conception, la microcopie UX et la possibilité pour les utilisateurs de soumettre leurs propres pages de destination pour une inclusion potentielle.

Site Web : designmunk.com

