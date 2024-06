DeepMake est un outil basé sur l'intelligence artificielle (IA) principalement conçu pour la création de contenu, en mettant l'accent sur les effets vidéo (VFX). Utilisant l'IA open source, DeepMake propose une gamme de services pour rationaliser et optimiser le processus de création de contenu. Ces services incluent des effets vidéo instantanés, la création de vidéos d'archives à partir d'invites textuelles et une segmentation immédiate des couches. L'outil possède des fonctionnalités telles que la génération de vidéos à diffusion stable, qui permettent aux utilisateurs de formuler des vidéos de haute qualité à partir d'invites écrites ou d'étendre des clips existants. Il utilise également une segmentation intelligente des couches qui automatise la segmentation des personnages, des arrière-plans et des objets dans les vidéos, facilitant ainsi des modifications vidéo précises et une narration dynamique. Une autre caractéristique clé de DeepMake est la puissante technologie d'échange de visage, destinée à donner vie aux personnages, à remplacer les doublures et à créer des avatars animés pour les jeux et le streaming. L'outil possède également une fonction de mise à l'échelle vidéo qui vise à améliorer la qualité et les détails des vidéos. DeepMake propose en outre des intégrations avec Adobe After Effects et Nuke, étendant ainsi ses effets visuels basés sur l'IA aux outils que les utilisateurs connaissent déjà. DeepMake propose une structure tarifaire pour différents types d'utilisation, y compris une version open source et entièrement gratuite avec une utilisation illimitée, ainsi que des packages premium avec des fonctionnalités exclusives et un support technique.

Site Web : deepmake.com

