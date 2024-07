Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Daft Art est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement des pochettes d'album de haute qualité. Il utilise une esthétique soignée et fournit des moyens visuels d'interagir avec l'IA pour générer autant d'œuvres d'art que nécessaire jusqu'à ce que l'apparence souhaitée soit obtenue. Les utilisateurs peuvent personnaliser le texte de l'illustration en modifiant le titre de l'album et le nom de l'artiste, et l'illustration finale est livrée dans un format haute résolution avec le rapport hauteur/largeur correct. De plus, les utilisateurs peuvent prévisualiser l'illustration sur un appareil réel avant de décider de l'aspect final et elle est prête à être téléchargée sur toutes les plateformes de streaming. Daft Art propose également des exemples de couvertures réalisées par d'autres artistes pour donner aux utilisateurs une idée de ce à quoi pourrait ressembler l'œuvre finale. Avec Daft Art, les utilisateurs peuvent créer une œuvre d’art dont ils seront fiers.

Site Web : daftart.ai

