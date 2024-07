Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Cyqur est une solution de sécurité révolutionnaire développée par Binarii Labs qui assure le cryptage, la fragmentation et la distribution sécurisées de données sensibles, telles que les mots de passe et les phrases de départ de crypto-monnaie. Le différenciateur clé de Cyqur est qu'il ne stocke pas vos données, contrairement à d'autres services de gestion de mots de passe. Cela permet à Cyqur d'offrir un prix aussi compétitif tout en offrant une sécurité sans précédent grâce au cryptage, à la fragmentation et au stockage distribué.

