CoinJournal est un éditeur et une plateforme mondiale de comparaison de crypto-monnaies, publiant du contenu et des critiques sur les crypto-monnaies en 21 langues pour une audience annuelle de 2,8 millions. CoinJournal est connu pour produire du contenu impartial de haute qualité sur les crypto-monnaies, les ICO, les technologies DeFi et blockchain, avec sa couverture médiatique, ses recherches et ses analyses citées par des médias mondiaux comme le New York Times, Business Insider, Forbes, Bloomberg, Entrepreneur.com et Crise technologique.

Site Web : coinjournal.net

