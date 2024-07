Medicodio Inc est à l'avant-garde de la révolution de l'industrie du codage médical avec notre assistant de codage médical de pointe alimenté par l'IA, CODIO. Notre technologie innovante aide les individus et les organisations à augmenter leur efficacité et leurs revenus tout en réduisant les erreurs, les refus de réclamation, les délais d'exécution et les dépenses dans les flux de travail de codage médical. En automatisant les flux de travail et en accélérant la sélection du code, CODIO permet aux codeurs médicaux de réduire le temps d'exécution du codage et de minimiser les erreurs de codage, améliorant ainsi la précision du code. Notre technologie logicielle AI/ML alimente CODIO, qui suggère des codes médicaux en lisant les informations démographiques des patients à partir des systèmes DSE et des notes/graphiques du médecin. Avec CODIO, nous pouvons optimiser l'efficacité du flux de travail jusqu'à 85 % et augmenter la productivité jusqu'à 45 %. Nous proposons une gamme complète de fonctionnalités, notamment une fonction de recherche de code CPT/ICD, des tableaux de bord détaillés, des contrôles NCCI Edit, des intégrations API transparentes et une saisie automatisée des frais. CODIO est la solution idéale pour les établissements de santé, les sociétés de gestion du cycle de revenus et les codeurs médicaux cherchant à optimiser leurs flux de travail de codage et à accélérer les cycles de paiement tout en atténuant les risques d'audit grâce à une technologie et des protocoles de pointe. Nous vous invitons à planifier une démonstration avec notre équipe pour découvrir le futur du codage médical avec CODIO.

Site Web : medicodio.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Codio. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.