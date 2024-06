clonemyvoice.io est une plate-forme basée sur l'IA spécialisée dans la génération de voix off audio précises à partir du matériel source fourni. L'outil est conçu pour gérer du contenu long pour diverses applications, notamment les podcasts, les présentations et les médias sociaux. Les utilisateurs fournissent un échantillon audio de la voix à imiter, ainsi que le texte à prononcer, et le système traite ces données pour créer une voix off. Cet outil prend en charge n'importe quelle langue et propose des voix générées avec différents accents. clonemyvoice.io prétend capturer avec précision le ton, la hauteur et l'essence de la voix originale dans ses diffusions. Les fichiers audio finaux peuvent être téléchargés après traitement. Conformément aux politiques de confidentialité divulguées, les données des utilisateurs sont traitées sur site, ne sont pas partagées avec des tiers et sont entièrement supprimées après 14 jours. Au-delà des voix off pour les présentations audio et le contenu des réseaux sociaux, ses capacités s'étendent à la production d'épisodes de podcast et de livres audio complets. Les témoignages d'utilisateurs mettent en évidence l'interface facile à utiliser de la plate-forme ainsi que son niveau de détail et de précision impressionnant dans le clonage vocal.

Site Web : clonemyvoice.io

