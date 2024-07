Clip.fm est un outil d'IA conçu pour les podcasteurs qui génère de courts clips vidéo pour les plateformes de médias sociaux telles que YouTube Shorts, Instagram Reels et TikTok. La plate-forme aide les podcasteurs à passer moins de temps au montage et à ne payer qu'une fraction du coût de l'embauche d'un monteur vidéo professionnel. Clip.fm retranscrit automatiquement le contenu fourni par l'utilisateur et trouve les meilleures parties à clipser. Les clips sont optimisés pour les plateformes courtes et adaptés au contenu de l'utilisateur. La plate-forme utilise un mélange de modèles d'IA et d'heuristiques pour trouver des parties du contenu utilisateur qui fonctionnent bien avec les clips. Clip.fm propose diverses options d'exportation avec des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leurs clips, de superposer des légendes, de choisir les polices et les couleurs, la taille des médias sociaux et de les orienter pour s'adapter à leur contenu. Le plan de démarrage permet jusqu'à 10 heures de contenu par mois, les clips générés étant généralement compris entre 50 et 100. Pendant que les utilisateurs ont le contrôle, l'IA apprend au fil du temps et des ajustements peuvent être apportés aux horodatages de début et de fin du clip. De plus, clip.fm prévoit de lancer un programme d'affiliation au premier trimestre 2023, et la société prend en charge le contenu en anglais avec l'intention d'ajouter davantage de prise en charge linguistique.

Site Web : clip.fm

