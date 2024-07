Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Classicquiz.com est une plateforme en ligne permettant de créer et de jouer à des quiz interactifs. Les utilisateurs peuvent concevoir des quiz avec différents types de questions, notamment à choix multiples, vrai/faux, ouvertes, étiquetage d'images, etc. Avec le générateur de questions IA, les utilisateurs peuvent créer automatiquement des questions basées sur un texte fourni par l'utilisateur. Caractéristiques: * Création de quiz : créez des quiz avec différents types de questions, images et vidéos. * Jeu en temps réel : organisez des quiz en direct auxquels les participants répondent simultanément, en suivant les performances individuelles et collectives. * Personnalisation : définissez des thèmes, des délais, des règles de notation et la randomisation des questions pour la personnalisation. * Accessibilité : les participants rejoignent les quiz en utilisant des codes QR ou un code unique sur leur smartphone ou tablette. * Analyse des données : affichez les résultats détaillés, identifiez les domaines à améliorer et suivez les progrès individuels.

Site Web : classicquiz.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Classicquiz. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.