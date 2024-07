Citizen Portal est un outil public conçu dans le but de rendre les opérations gouvernementales transparentes et accessibles. Il permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches avancées dans les discours et les délibérations des autorités élues à différents niveaux : local, étatique et fédéral. Les utilisateurs peuvent effectuer des requêtes en utilisant des mots ou des expressions spécifiques et examiner une multitude de contenus liés à différents départements et institutions gouvernementaux. Cela inclut les audiences du Congrès, les décrets et même des ressources telles que « The Federalist Papers ». L'outil propose également une fonction « CitizenPortal GPT », qui peut être utilisée pour poser des questions basées sur l'IA sur ce que disent les responsables gouvernementaux. Outre les fonctionnalités de recherche et de requête, la plate-forme offre la possibilité de créer des clips vidéo à partir d'extraits de transcription et de configurer des alertes personnalisées sur des sujets ou des entités spécifiques. De cette façon, les utilisateurs peuvent rester informés des sujets qui les intéressent le plus. Bien que le portail soit destiné au public américain, avec un contenu spécifique à un emplacement disponible pour chaque État, il reste une ressource utile pour toute personne intéressée par le fonctionnement du gouvernement américain.

Site Web : citizenportal.ai

