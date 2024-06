Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Chez Checkbook, nous avons créé un moyen permettant aux entreprises et aux particuliers d'envoyer et de recevoir des chèques numériques, en quelques clics simples. Checkbook.io résout les paiements push en offrant une expérience transparente à la fois à l'expéditeur et au destinataire. Il ne nécessite aucune intégration du destinataire et lui donne le pouvoir de choisir un mode de paiement pour recevoir des fonds, qu'il s'agisse d'un paiement instantané, d'un dépôt direct ou d'un chèque imprimable. Ce simple flux a aidé nos entreprises à atteindre 99 % de conversion numérique, ce qui a considérablement réduit le coût et le support des chèques papier obsolètes.

Site Web : checkbook.io

