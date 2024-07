Charley.ai est un outil de rédaction d'essais basé sur l'IA basé sur le Web qui génère des essais sans plagiat à l'aide d'algorithmes avancés de traitement du langage naturel. L'outil est conçu pour simplifier et accélérer le processus de rédaction d'un essai, ce qu'il accomplit en permettant aux utilisateurs de soumettre un sujet ou quelques mots-clés, puis de générer un essai engageant pouvant aller jusqu'à 15 000 mots en moins de 20 secondes. Charley.ai s'adapte également au niveau scolaire souhaité de l'utilisateur, en adaptant son style d'écriture et son choix de mots pour répondre aux critères de notation. L'outil dispose d'un éditeur de texte convivial qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience d'écriture en sélectionnant le type d'essai, le ton, le nombre de mots et la note souhaitée. De plus, Charley.ai dispose d'un générateur de références et d'un style d'écriture adaptatif pour aider les utilisateurs à rédiger des essais convaincants sans effort. La plate-forme propose un essai gratuit, après quoi les utilisateurs peuvent choisir de s'abonner à l'un des trois forfaits en fonction de leurs besoins et de leur budget. Charley.ai s'adresse aux étudiants, aux professionnels et aux entreprises qui cherchent à améliorer leurs capacités d'écriture en optimisant leurs performances grâce à la technologie de l'IA. Dans l'ensemble, Charley.ai est un outil innovant qui peut aider les utilisateurs à terminer leurs essais de manière efficace et efficiente tout en fournissant un expérience de rédaction d’essais de haute qualité.

Site Web : charley.ai

