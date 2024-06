Un logiciel de découpe et de contrôle basé sur le cloud avec un environnement de codage par blocs intégré, des fonctionnalités de modélisation de base telles que le générateur d'emporte-pièce et le générateur de lithophane, et un flux de travail rationalisé. Il possède des fonctionnalités intéressantes telles qu'un outil de réparation automatisé pour les fichiers cassés, un outil de fractionnement pour décomposer les grands modèles en morceaux imprimables (avec des connecteurs générés automatiquement), une visionneuse de code G détaillée, des commentaires de caméra vidéo en direct et une mise en file d'attente des tâches. Il utilise l'apprentissage automatique pour donner des conseils sur « l'imprimabilité » de chaque modèle. Le flux de travail est très simple et facile à apprendre, mais il offre toujours la possibilité de contrôler les paramètres détaillés. Il donne de très bons résultats d'impression cohérents et fonctionne avec la plupart des imprimantes FFF et certaines SLA. Il est parfait pour une utilisation à la maison, dans l'enseignement ou en entreprise avec des outils de gestion de flotte et de groupe et l'option de connexion entièrement à distance ou de bureau. Configurez votre imprimante une fois, puis exécutez-la et surveillez-la à distance depuis l'application Android ou dans n'importe quel navigateur.

Site Web : buildbee.com

