Bizplanr est un logiciel de planification d'entreprise basé sur l'IA qui aide les entrepreneurs et les entreprises à rédiger des plans d'affaires prêts pour les investisseurs en quelques minutes ! Que vous lanciez une entreprise ou développiez celle actuelle, les outils de planification commerciale et de prévision financière de Bizplanr jettent les bases du succès de votre entreprise. Notre logiciel a aidé plus de 1 000 propriétaires d’entreprise ou entrepreneurs à élaborer le plan d’affaires parfait. De plus, vous n'avez pas besoin de passer par une longue procédure pour rédiger votre plan d'affaires avec Bizplanr. Il vous suffit de répondre à quelques questions simples liées à l'entreprise, de laisser l'IA rédiger votre plan et de le modifier en fonction de vos besoins. Voilà, votre plan est prêt !

Site Web : bizplanr.ai

