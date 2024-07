BigSpeak est un logiciel texte-voix et voix-texte riche en fonctionnalités accessible en ligne. Les principales capacités de BigSpeak consistent à convertir du texte écrit en un son réaliste et de haute qualité dans une variété de langues. Il utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour la génération de voix synthétiques et prend en charge la traduction à partir de plusieurs langues pour aider à surmonter les barrières linguistiques. La fonctionnalité « Speech to Text » permet en outre aux utilisateurs de transformer la langue parlée en texte écrit, facilitant ainsi la création de transcriptions à partir d'entrées audio. De plus, BigSpeak offre une fonctionnalité de « clonage vocal », permettant aux utilisateurs de créer des voix qui imitent un modèle sonore ou vocal spécifique pour des sorties audio uniques. Une fonctionnalité supplémentaire « Texte en vidéo » est implémentée et permet de créer des vidéos générées par l'IA à partir des entrées de texte des utilisateurs. BigSpeak garantit une sécurité des données de haut niveau, toutes les données traitées étant cryptées et stockées en toute sécurité dans le cloud. Les options d'édition améliorées permettent aux utilisateurs d'économiser du temps et des efforts en modifiant les résultats existants au lieu de redémarrer le processus. Un outil de suivi des progrès est présent pour surveiller et examiner l’historique des travaux. Le service de BigSpeak peut être utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la création de livres audio, la génération de voix pour différents scénarios, et bien plus encore.

Site Web : bigspeak.ai

