Better Dwelling est le plus grand média indépendant d’information sur le logement au Canada, une distinction que nous avons acquise en très peu de temps. Nous fournissons une perspective équilibrée et fondée sur des données pour aider les millennials à comprendre les problèmes complexes liés au logement – ​​un sujet qui nous concerne tous. Même si nous sommes relativement jeunes, notre lectorat a augmenté rapidement, prouvant qu’il existe un besoin pour un journalisme axé sur les données au Canada.

Site Web : betterdwelling.com

