Beta Testing

BetaTesting fournit des services de tests réels à une communauté de plus de 200 000 utilisateurs à travers le monde. Notre plateforme permet aux startups et aux grandes entreprises de concevoir des tests pour collecter des commentaires, des rapports de bugs, des vidéos d'utilisabilité et des données utilisateur réelles sur des itérations d'une seule session ou de plusieurs semaines. Notre équipe fournit également des services entièrement gérés, notamment la configuration et la conception des tests, la gestion de projet et l'analyse des données pour aider nos clients à créer de meilleurs produits matériels et logiciels.

Site Web : betatesting.com

