Awarathon est un outil dynamique de coaching commercial basé sur des jeux de rôle vidéo. Notre environnement de formation virtuelle exploite l’IA pour aider vos équipes commerciales à réaliser des argumentaires efficaces et gagnants. Awarathon travaille avec des organisations du marché intermédiaire pour avoir un impact sur leur préparation à la vente. Notre plateforme exploite l'intelligence artificielle et le jeu de rôle vidéo pour améliorer l'efficacité de la formation commerciale et aider vos équipes à présenter le pitch parfait. Nous avons aidé nos clients (dans les secteurs des services financiers, de la technologie, de la santé et des solutions éducatives) à se préparer à la vente et à disposer d'équipes de vente plus cohérentes et plus confiantes. Awarathon a son siège à Mumbai – la ville maximale de l’Inde. Nous avons commencé notre vie avec l’ambition de sensibiliser la société (c’est ce qui a inspiré notre nom). Au fil du temps, nous sommes devenus des acteurs du changement technologique, tout en veillant à ce que nos engagements sociaux en matière d’éducation et d’égalité des chances se poursuivent de manière significative.

Site Web : awarathon.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Awarathon. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.