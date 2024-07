Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

AutoRegex est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de convertir de l'anglais en expression régulière (RegEx) à l'aide du traitement du langage naturel (NLP). Ce site Web facilite la création de modèles RegEx sans avoir besoin d'une connaissance approfondie de la syntaxe. En tirant parti de l'intelligence artificielle (IA), AutoRegex peut traduire automatiquement entre l'anglais et le RegEx, permettant aux utilisateurs de créer des modèles RegEx complexes sans aucun codage manuel. Le site Web propose une gamme de forfaits adaptés à différents besoins, et les utilisateurs peuvent se connecter à l'aide de leur compte Google ou de leur compte de messagerie. AutoRegex a été présenté sur plusieurs sites Web et a été construit avec amour par @GD3KR.

Site Web : autoregex.xyz

