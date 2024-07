Artwork Flow est un logiciel de gestion créative alimenté par l'IA destiné à transformer la gestion et le flux de travail des actifs de votre marque. Le produit propose une gestion des actifs numériques, permettant aux utilisateurs d'organiser et de récupérer rapidement des actifs à l'aide de l'intelligence artificielle. Il offre également l'automatisation de la conformité de la marque, l'automatisation des flux de travail, la vérification en ligne et l'automatisation de la création. La gestion des actifs de marque est assurée grâce à une utilisation intelligente de la plateforme pour comprendre vos besoins afin de gérer efficacement la réputation et l'identité de votre marque. Le logiciel offre également une large gamme d'intégrations avec d'autres outils et applications pour une expérience transparente. Différents rôles et secteurs trouvent des solutions applicables grâce à la plate-forme riche en fonctionnalités d'Artwork Flow. Parmi ses utilisateurs figurent des spécialistes des opérations créatives, des responsables marketing, des directeurs marketing, des chefs de marque et des designers. Ses solutions spécifiques à l'industrie ciblent, entre autres, les établissements vinicoles, les fournisseurs de services directs aux consommateurs et le secteur de l'alimentation et des boissons. Les cas d'utilisation d'Artwork Flow impliquent la rationalisation des opérations de création, la gestion d'un logiciel de conception d'étiquettes, l'automatisation de la personnalisation des publicités et la gestion des directives de la marque. La plate-forme propose plusieurs outils de vérification, comme un outil de recherche de polices, une échelle de mesure en ligne et un correcteur orthographique en ligne. Pour faciliter l'expérience des utilisateurs, des ressources telles que des blogs, des guides, des webinaires et des témoignages de clients sont fournies. Enfin, Artwork Flow fournit également des outils gratuits comme un outil de vérification des illustrations pour faciliter le processus de création.

Site Web : artworkflowhq.com

