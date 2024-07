ARTnews, créé en 1902, est le magazine d'art le plus ancien et le plus diffusé au monde, constituant une source essentielle d'informations sur la scène artistique mondiale. Le magazine couvre un large éventail de sujets, de l'art ancien aux tendances contemporaines, et son lectorat couvre 124 pays, parmi lesquels des collectionneurs, des marchands, des historiens, des artistes et des professionnels des musées. L'équipe éditoriale est dirigée par Sarah Douglas, rédactrice en chef, et Erica Lubow Necarsulmer, éditrice. ARTnews est connu pour ses reportages approfondis, ses dernières nouvelles et sa prestigieuse liste annuelle des 200 meilleurs collectionneurs.

Site Web : artnews.com

