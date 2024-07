Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Artforum, créé en 1962, est une publication phare dans le monde de l'art contemporain, reconnue pour son rôle influent dans l'élaboration de la critique et du discours sur l'art. Fondé par John P. Irwin, Jr., Artforum a rapidement quitté la Californie pour s'installer à New York en 1967, où il reste la pierre angulaire de la communauté artistique. Le magazine est réputé pour ses essais critiques rigoureux et a joué un rôle central dans la mise en lumière d'artistes qui définissent diverses époques de l'art. L'équipe éditoriale actuelle comprend l'éditrice Danielle McConnell et l'éditrice associée Kate Koza, tandis que Tina Rivers Ryan a récemment assumé le rôle de rédactrice en chef en mars 2024. Artforum maintient une présence numérique significative, avec des millions de pages vues chaque année et un solide suivi sur plateformes de médias sociaux.

Site Web : artforum.com

