ArtBot est un outil Web qui permet aux utilisateurs de générer des images et des photos créées par l'IA à l'aide de Stable Diffusion. L'outil utilise un cluster informatique distribué connu sous le nom d'AI Horde pour traiter les créations. Avec ArtBot, les utilisateurs peuvent créer des images sans avoir besoin de se connecter ni de frais associés, car son utilisation est gratuite. En naviguant à travers les différentes options proposées, les utilisateurs peuvent contrôler le processus de génération d'images. Ils peuvent définir des invites, sélectionner des modèles d'image et définir l'orientation et la taille de l'image. De plus, les utilisateurs peuvent déterminer le nombre d’étapes et le niveau de guidage de l’algorithme d’IA. Des entrées facultatives telles que la graine et le saut CLIP peuvent également être spécifiées. ArtBot propose des options de post-traitement pour améliorer les images générées. Les utilisateurs peuvent utiliser GFPGAN et CodeFormers pour améliorer les traits du visage, supprimer l'arrière-plan de l'image ou appliquer des techniques de mise à l'échelle à l'aide de RealESRGAN_x4plus et RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. L'application Web, conçue avec soin et passion par @davely, est facilement accessible et conviviale. Les utilisateurs peuvent trouver plus d'informations sur ArtBot, ainsi que les questions fréquemment posées et le journal des modifications, sur les pages correspondantes du site Web. De plus, le référentiel GitHub du projet fournit plus de détails et de ressources. Dans l'ensemble, ArtBot fournit une plate-forme pratique pour ceux qui souhaitent créer des images générées par l'IA à l'aide de Stable Diffusion, offrant diverses options de personnalisation et exploitant la puissance de l'informatique distribuée via l'IA Horde.

Site Web : tinybots.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ArtBot. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.