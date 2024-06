ArchitectGPT est un outil de conception basé sur l'IA qui crée des conceptions visuelles époustouflantes pour les maisons et les propriétés basées sur des photos téléchargées. L'outil propose plus de 10 à 65 thèmes de conception parmi lesquels choisir, notamment Moderne, Art Déco, Rustique et autres, répondant aux besoins des architectes, des professionnels de l'immobilier et des décorateurs d'intérieur. L'interface est conçue pour être intuitive et facile à utiliser, permettant la personnalisation d'une pièce spécifique, comme des salons aux cuisines ou des chambres aux cinémas maison, entre autres, avec une simple fonction glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent accéder à une licence d'utilisation commerciale pour utiliser les images générées à des fins de marketing ou à toute autre fin. De plus, l'outil propose des thèmes personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques des clients. ArchitectGPT propose également une plate-forme adaptée aux appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de prendre des photos lors de leurs déplacements et de les télécharger pour une inspiration de conception instantanée. ArchitectGPT propose de superbes designs extérieurs et intérieurs pour inspirer les utilisateurs grâce à sa technologie d'IA, qui génère une grande variété de thèmes pour produire des visuels époustouflants qui transforment les maisons en œuvres d'art. Les utilisateurs peuvent choisir les thèmes et styles de conception et expérimenter différentes mises en page, garantissant ainsi un résultat unique. L'outil est disponible gratuitement et les utilisateurs peuvent l'essayer avant de s'abonner au service. Dans l'ensemble, ArchitectGPT offre un moyen simple et efficace de créer de superbes visuels de conception de maison, en économisant du temps et des efforts tout en produisant des conceptions accrocheuses en quelques clics.

Site Web : architectgpt.io

