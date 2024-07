Créé en 1975, le journal saoudien Arab News est le journal de référence du Moyen-Orient et le plus grand quotidien de langue anglaise du Royaume. La mission est d'informer l'Arabie saoudite, la région et le monde de ce qui se passe dans le Royaume - politiquement, économiquement et socialement - et de devenir la principale source d'informations sur l'économie saoudienne. Le blog d'actualité fournit une analyse solide du développement et du changement en Arabie Saoudite. Suivez leur blog et apprenez-en plus sur les dernières nouvelles, podcasts, articles, opinions et bien plus encore.

Site Web : arabnews.com

