Applitools est une plateforme d'automatisation des tests qui utilise l'IA pour aider les équipes à proposer des expériences numériques impeccables sans les tracas des pratiques de test traditionnelles. Avec Applitools Eyes et notre cloud de test de nouvelle génération, Ultrafast Grid, les développeurs et les ingénieurs QA peuvent exécuter des tests pour valider rapidement la fonctionnalité, l'accessibilité et l'exactitude visuelle du frontend avec une vitesse et une précision sans précédent. Notre technologie Visual AI transforme la façon dont les organisations abordent la qualité en garantissant que les applications Web et mobiles apparaissent et fonctionnent exactement comme prévu sur n'importe quel appareil, navigateur, système d'exploitation ou application native. Applitools est rapide, rapide à intégrer à n'importe quel environnement DevOps, facile à utiliser par tous les membres de l'équipe et évolutif pour les organisations de toutes tailles cherchant à augmenter la vitesse et la qualité à chaque version - un résultat nécessaire pour être compétitif dans l'environnement commercial difficile d'aujourd'hui.

Site Web : applitools.com

