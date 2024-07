Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

AnimeGenius est un générateur d'art IA spécialisé dans la création de matériel d'anime et NSFW. Avec seulement quelques mots, il peut créer de superbes images, personnages et scènes de style anime. Il dispose d'une interface intuitive et d'une vaste bibliothèque de styles d'anime pour libérer votre créativité, et des images peuvent être créées à l'aide de text2image, img2img et pose2img.

Site Web : animegenius.live3d.io

