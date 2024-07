La plateforme de compréhension de documents Allganize AI, Alli, est conçue pour fournir des solutions innovantes pour divers défis de productivité d'entreprise. Alli propose des chatbots IA, un chatGPT d'entreprise et AI OCR, ce qui en fait une solution unique pour le traitement et l'analyse de documents. Il utilise l'apprentissage automatique et la reconnaissance de formes pour traiter les documents structurés et non structurés, atteignant une précision exceptionnelle avec un taux de réussite de plus de 99 %. Alli GPT est particulièrement adapté aux cas d'utilisation de la recherche d'entreprise, car il fournit des réponses précises à partir de sources internes et externes, éliminant ainsi le besoin de rechercher dans plusieurs documents. Alli Capture, quant à lui, automatise la capture de données à partir de documents structurés et non structurés, réduisant ainsi considérablement le temps et les coûts causés par les erreurs et l'inefficacité lors du traitement manuel. Alli Answer est un outil de traitement du langage naturel qui fournit des réponses rapides et précises aux questions des utilisateurs, en organisant les informations de manière conviviale. Allganize répond aux problèmes de productivité auxquels sont confrontés différents secteurs, notamment les jeux vidéo, les technologies de l'information, le commerce électronique, le secteur public, la construction, le pétrole et le gaz, l'assurance, les services financiers et les ressources humaines. Les modèles pré-entraînés et les modèles avancés de flux de données d'Allganize peuvent créer des solutions personnalisées pour ces secteurs en quelques jours, sans avoir besoin de codage. Il maintient également des niveaux élevés de sécurité en adhérant aux réglementations et normes de sécurité, en mettant en œuvre des pratiques de conception sécurisées et en effectuant des examens continus pour garantir la sûreté et la sécurité de la plate-forme. Dans l'ensemble, Allganize dispose d'une suite d'outils qui peuvent aider les organisations à extraire des informations de leurs données non structurées de manière efficace, en automatisant les tâches répétitives et banales et en augmentant la précision.

Site Web : allganize.ai

