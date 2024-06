爱给网 (Aigei.com), qui propose une large gamme de ressources multimédias numériques, notamment des effets sonores, de la musique de fond, des modèles 3D, des séquences vidéo, etc. Il fournit à la fois des ressources gratuites sous licences Creative Commons (CC) ainsi que des licences commerciales payantes pour divers actifs. Les principales catégories de ressources comprennent : * Effets sonores (plus de 691 000 éléments) couvrant les environnements naturels, les scènes de vie, les voix humaines, les animaux, la guerre, etc. * Musique de fond/BGM (plus de 43 900 éléments) dans différentes ambiances et thèmes comme des jeux, des films, de courtes vidéos. * Modèles 3D (diverses catégories comme les modèles généraux, les modèles spécialisés, les matériaux/textures) * Modèles vidéo, séquences et ressources VFX * Actifs graphiques 2D comme des icônes, des illustrations, des arrière-plans, etc. * Ressources artistiques du jeu telles que des éléments d'interface utilisateur, des personnages, des compétences, etc. * Tutoriels pédagogiques et outils logiciels/plugins

Site Web : aigei.com

