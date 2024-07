ADXL est un outil d'automatisation de l'IA qui permet aux entreprises de lancer des campagnes publicitaires sans effort sur plusieurs canaux de médias sociaux, notamment Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram et Twitter, en un seul endroit. L'outil ne nécessite aucune compétence technique ni certification, ce qui le rend accessible à tous. Grâce aux options de copie et de reciblage optimisées par l'IA d'ADXL, les entreprises peuvent augmenter l'engagement, les taux de conversion et évoluer rapidement. L'outil propose des solutions qui étendent la portée et améliorent le contrôle, facilitant ainsi la gestion efficace de plusieurs canaux. L'IA formée sur sept années de données sur le comportement des campagnes publicitaires peut gérer les budgets intelligemment et proposer automatiquement des canaux rentables, éliminant ainsi le besoin d'optimisation manuelle. La plateforme offre une optimisation multicanal et une visibilité sur les canaux, améliorant ainsi le retour sur investissement et la transparence des analyses et des mesures. ADXL propose une approche hybride et flexible, permettant aux entreprises d'utiliser leurs propres comptes publicitaires ou la diffusion publicitaire ADXL. L'outil offre une technologie basée sur l'IA qui correspond aux clients sur la base de segments d'hyper-ciblage prédéfinis et de listes prêtes pour le reciblage. De plus, les campagnes de prospection instantanées d'ADXL intègrent des publicités à prospect de Facebook, LinkedIn et Google, créant ainsi une automatisation rationalisée sur toutes les plateformes et réduisant les tracas liés à la création de centaines de listes de reciblage. L'outil est également livré avec un suivi des conversions simple et efficace qui est installé et géré via un seul extrait de code. Dans l'ensemble, ADXL est un outil rentable, efficace et intelligent qui rationalise et augmente les revenus tout en améliorant le retour sur investissement.

Site Web : adxl.ai

