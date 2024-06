Adbeat vous aide à découvrir la stratégie en ligne des annonceurs. Dominez votre marché avec la publicité display : consultez les textes publicitaires gagnants des concurrents, les meilleurs emplacements sur les sites Web, les tests A/B et les pages de destination. Adbeat dispose de données sur plus de 80 réseaux de bureau et mobiles, notamment le Réseau Display de Google, Adblade, Outbrain et plus encore. Les données concurrentielles Adbeat vous aident à dépenser plus intelligemment et à améliorer le retour sur investissement de vos campagnes publicitaires. Modifier

Site Web : adbeat.com

