Juega Super Sus -Who Is The Impostor en línea gratis con la nube móvil now.gg. ¡Super Sus es el juego de acción de deducción social de PIProductions que te mantendrá despierto toda la noche! Para encontrar a los culpables, utiliza tus talentos de deducción social y engaño, ¡y persuade a tus compañeros de tripulación para que te crean! Juega online con hasta nueve personas reales más mientras intentas descifrar el misterio de los impostores. Para acercarte a descubrir quiénes son los impostores, realiza tareas de investigación. Pero ten cuidado: ¡los impostores están entre el grupo y no se detendrán ante nada para "matar" a la tripulación!

Sitio web: now.gg

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Super Sus. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.