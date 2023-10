Zen Blocks es un juego de rompecabezas en el que apilas bloques de diferentes materiales y formas para crear hermosas formas. Cada nivel contiene un conjunto de bloques que deben apilarse de manera que permanezcan quietos durante tres segundos. No existe una forma correcta de apilar estos bloques, así que siéntete libre de ir a lo seguro o correr riesgos si te sientes aventurero. Utiliza las reglas de la física a tu favor y no dejes que ninguna de las piezas caiga al agua, ya que te costará la vida. ¡Pero no te preocupes, siempre puedes volver a jugarlo y probar diferentes técnicas! Como su nombre, Zen Blocks ofrece una experiencia de juego relajante y sin estrés. Mantenga presionado el cursor del mouse (toque y mantenga presionado en dispositivos táctiles) para agarrar un bloque y suéltelo para soltarlo. Zen Blocks es creado por Madbox, un desarrollo de juegos Estudio con sede en Francia. Juega a sus otros juegos legendarios en Poki: Stickman Hook, Parkour Race e Idle AntsZen Blocks se puede jugar tanto en tu escritorio como en tu teléfono móvil de forma gratuita en Poki.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Zen Blocks. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.