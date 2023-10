Lines to Fill es un juego de pensamiento en el que dibujas líneas para completar la forma del rompecabezas dada. Simplemente arrastre uno de los bloques de colores con el dedo o el botón izquierdo del mouse y asegúrese de que no queden espacios en blanco. Dado que el juego no tiene límites de tiempo ni forma de perder, puedes disfrutar de esta experiencia sin estrés completa con cientos de niveles únicos en tu computadora o dispositivo móvil. ¿Puedes reservar algo de tiempo y terminar cada nivel? Rellena formas: arrastra uno de los bloques coloridos con el dedo o con el botón izquierdo del ratón. Lines to Fill fue creado por KEK Games. Tienen otros juegos de rompecabezas en Poki: Rhomb, Unpuzzle, UnpuzzleR y UnpuzzleXLines to Fill se pueden jugar tanto en tu escritorio como en tu teléfono móvil de forma gratuita en Poki.

Sitio web: poki.com

