Word vs Word es un juego de rompecabezas para 2 jugadores en el que luchas contra otro jugador en una partida de formación de palabras. Crea tu personaje, elige un avatar y participa en una partida en tiempo real contra un competidor. Encontrarás un tablero parecido a un crucigrama lleno de letras desordenadas y tu trabajo es deslizar una línea de letras para formar una palabra. Cuanto más larga sea tu palabra, más puntos obtendrás. ¡Presta atención a cuántos puntos tiene cada letra para que puedas hacer combinaciones increíbles! Es bueno saber que tanto tú como tu oponente podéis usar 12 potenciadores que cambiarán el juego y que podrían ser el movimiento determinante para tu victoria o derrota. Estos incluyen, entre otros: agregar gelatinas en blanco a la mezcla, reconstruir la palabra de tus sueños o reorganizar todo el tablero para sabotear la próxima puntuación de tu oponente. Estos potenciadores solo se pueden usar una vez por juego, ¡así que elige sabiamente y elige tu potenciador favorito antes que tu oponente! Si te gustan los juegos como Scrabble y Wordfeud, ¡te encantará Word vs Word! No olvides compartir el juego con tu amigo y ver quién es mejor creador de palabras. Desliza una línea de letras para formar una palabra. Cuanto más larga sea tu palabra, más puntos obtendrás. ¡Presta atención a cuántos puntos tiene cada letra para que puedas hacer combinaciones increíbles! Word vs Word fue creado por Wix Games. Tienen muchos otros juegos increíbles en Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia y Let's Roll. Puedes jugar Word vs Word gratis en Poki. Word vs Word se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Word vs Word. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.