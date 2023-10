We Become What We Behold es un juego de apuntar y hacer clic creado por Nicky Case. En este juego único de 5 minutos, el jugador captura las noticias con su cámara. Elegir qué incluir y qué excluir del marco da forma al resto de la historia de Cuadrados y círculos. Comienza captando pequeños malentendidos entre un círculo y un cuadrado, y observa cómo tus decisiones aumentan la tensión entre las masas de Círculos y Cuadrados. Se puede decir que el juego revela cómo las redes sociales magnifican las pequeñas diferencias hasta convertirlas en monstruosidades groseras. Ahora continúa y comienza a hacer tu trabajo hasta que el clímax de la historia se desarrolle ante tus ojos (o lentes). ¿Elegirás paz o violencia en We Become What We Behold? Arrastra el indicador de la cámara y haz clic para obtener una fotografía. Asegúrese de obtener fotografías únicas y llenas de acontecimientos. Nos convertimos en lo que contemplamos fue creado por Nicky Case. ¡Este es su primer juego en Poki! Asegúrate de apoyar al desarrollador en Patreon.

Sitio web: poki.com

