Super Bike the Champion es un juego de carreras creado por Barnzmu. Disfruta de impresionantes gráficos en 3D y controles fluidos del vehículo mientras corres en una supermoto increíblemente rápida. Comienza tu carrera en Superbikes participando en carreras y ganando dinero. Gasta el dinero que tanto te costó ganar en personalizar tu bicicleta, traje, casco y botas para convertirte en el mejor. ¡Continúa y comienza a practicar tus habilidades de conducción para convertirte en el Campeón de Super Bike! Conducir - WASD o teclas de flecha Respawn - Barra espaciadora Cambiar cámara - CSuper Bike the Champion fue creado por Barnzmu. Juega su otro juego de deportes en Poki: Super MX - The Champion

