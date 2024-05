Stupidella 3

¡Stupidella regresa para un tercer juego lleno de aventuras extrañas, salvajes y estúpidas! En esta versión de la historia, Cenicienta no volvió a su estado normal cuando el reloj dio las doce. ¡En cambio, se convirtió en Estúpida! Cortar el césped, posar para un cuadro famoso, descifrar escritos de civilizaciones antiguas o cultivar sandías: ¡ella puede hacerlo todo! Todo lo que necesita es tu ayuda para encontrar la solución adecuada, que puede no siempre ser fácil de encontrar. No te preocupes si te quedas atascado en un nivel difícil, siempre puedes pedir una pista útil que te ayude a encontrar la solución adecuada. ¿Puedes ayudar a Stupidella de nuevo? ¡Tercera es la vencida!

Sitio web: poki.com

