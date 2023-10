Snake vs Worms es un juego .io en el que intentas convertirte en la serpiente más grande en un campo multijugador comiendo pizza, hamburguesas, chocolate y muchos otros bocadillos y bebidas. Comenzarás como una pequeña serpiente reptante y deberás comer todo lo que puedas evitando que te coman a ti mismo. ¡Engulle todo, incluidos los restos de las serpientes de otros jugadores, para ser el más grande! Morirás si tu cabeza choca contra otra serpiente, así que asegúrate de nunca tocar la cabeza de otra serpiente; intenta que te golpeen a ti. Puedes usar un impulso para moverte rápidamente frente a otras serpientes para hacer eso. No olvides visitar las páginas de la Tienda o de Lucky Wheel, donde podrás desbloquear increíbles diseños de serpientes y fondos, ¡e incluso crear los tuyos propios! Siéntete libre de utilizar la opción "empezar en grande" si quieres saltarte la etapa del recién nacido. ¿Tienes el apetito necesario para llegar a la cima de la clasificación en Snake vs Worms? Mover: mover el cursor, WASD o las teclas de flecha Acelerar: hacer clic con el botón izquierdo del mouse, barra espaciadora o ShiftSnake vs Worms fue creado por CrioDev. Juega sus otros juegos en Poki: Javelin Fighting y Snake.is MLG Edition. Puedes jugar Snake vs Worms gratis en Poki. Puedes jugar a Snake vs Worms en tu computadora.

Sitio web: poki.com

