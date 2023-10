Serious Scramblers es un juego de plataformas en el que controlas a un personaje que desciende por una plataforma peligrosa. ¿Tienes el coraje necesario para caer en un pozo oscuro lleno de obstáculos y monstruos? Todo lo que necesitas hacer es ir hacia la izquierda o hacia la derecha para caer sobre una plataforma. Sin embargo, tenga cuidado, porque algunas plataformas tienen púas, criaturas peligrosas y otras trampas. También tienes la capacidad de pasar por un lado y salir por el otro. Aprovecha este regalo y planifica tu próximo movimiento antes de saltar a ciegas al pozo. Hay varios personajes nuevos que puedes desbloquear con las monedas que recolectas en tus carreras. ¡Adelante, profundiza en las profundidades del pozo y encuentra al jefe que acecha en las profundidades! ¿Estás dispuesto a jugar algunos Serious Scramblers? Mover - Izquierda/Derecha o A/DSerious Scramblers es creado por Chinykian. Juega sus otros juegos en Poki: Train-Top Mania. Puedes jugar a Serious Scramblers gratis en Poki. Puedes jugar a Serious Scramblers en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

