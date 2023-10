¡Mira, tu botín! es un juego de cartas que incorpora elementos de exploración de mazmorras y de juego de rol. Comenzarás con la carta de tu héroe que indica sus poderes de ataque y defensa. Centrado en tu carta, también recibirás un mazo que aleatoriza tus encuentros dentro de la misteriosa mazmorra llena de magia, experiencia, recompensas y peligro. Todo lo que necesitas hacer es mover tu carta de héroe hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Cualquiera que sea la carta por la que pase tu héroe, interactuará o luchará con ella. Presta atención a tus puntos de salud para no morir ante uno de los jefes fuertes del juego. Recorre mazmorras, desbloquea cofres, bebe elixir, recoge monedas, lanza bolas de fuego, evita trampas venenosas y con púas, derrota a los jefes. Con cada jefe que derrotes, tienes la oportunidad de mejorar a tu héroe a medida que te vuelves más fuerte. ¡Continúa y comienza a explorar las peligrosas mazmorras y conviértete en el mejor maestro de mazmorras en Look, Your Loot! Muévete: WASD o teclas de flecha (desliza el dedo en la pantalla táctil) Tienes 11 héroes con diferentes tácticas para alcanzar la mayor cantidad de botín que puedas. Son Caballero, Mago, Paladín, Ladrón, Arruinador, Druida Oscuro, Sir Lancelot, Berserker, Asesino, Doctor de la Plaga y Arquero. ¡Mira, tu botín! es creado por Dragosha. Juega su otro juego de rol de acción en 3D en Poki: Foggy Fox. ¡Puedes jugar Look, Your Loot! gratis en Poki. ¡Mira, tu botín! se puede jugar en su computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

