Ninja Mouse es un juego de plataformas y rompecabezas en el que eres un lindo ratón que busca comida. Infíltrate en casas y encuentra queso recorriendo armarios, cajones, armarios, sofás, cajas de seguridad y prácticamente cualquier cosa con la que puedas interactuar. Hay rompecabezas de salto, obstáculos, trampas y, lo más importante, gatos inteligentes esperando para atraparte en el acto con las manos en la masa. Evita su mirada, mide el tiempo y planifica bien tus movimientos, y ataca cuando nadie esté mirando. Si no puedes pasar sigilosamente a un gato, salta y pisa su cabeza para desarmarlo. Intenta recolectar tantas estrellas como puedas, porque al obtener las 150 se desbloqueará un nivel de bonificación especial y esa sorpresa te gustará. Y no olvides que puedes saltarte un nivel si te quedas atascado. ¿Tienes las habilidades para recolectar cada estrella y cada trozo de queso? Mover hacia la izquierda/derecha - A/D o teclas de flecha Saltar - W o flecha hacia arriba Interactuar - ENinja Mouse fue creado por 7Spot Games. Juega sus otros juegos de rompecabezas en Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 y Truck Loader 5 Puedes jugar a Ninja Mouse gratis en Poki. Puedes jugar a Ninja Mouse en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

